Поліція затримала групу зловмисників, які грабували "ювелірки" протягом кількох років

КИЇВ. 4 березня. УНН. Співробітники поліції затримали злочинну групу, до якої входили четверо раніше судимих чоловіків, які протягом кількох років грабували ювелірні магазини в різних областях України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.