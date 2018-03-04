Поліція затримала групу зловмисників, які грабували "ювелірки" протягом кількох років
Київ • УНН
КИЇВ. 4 березня. УНН. Співробітники поліції затримали злочинну групу, до якої входили четверо раніше судимих чоловіків, які протягом кількох років грабували ювелірні магазини в різних областях України, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Національної поліції.
За інформацією НПУ, до складу злочинної групи увійшли четверо чоловіків, які були раніше судимими.
“Наразі встановлена їхня причетність до понад 20 фактів майнових злочинів. Зокрема, до крадіжок банківських терміналів та розбійних нападів на „валютчиків“. Загалом за цей час затримані викрали ювелірні вироби на суму більше 15 мільйонів гривень. Зловмисники були затримані після скоєння злочину у результаті спільної операції оперативників Департаменту карного розшуку Нацполіції, поліцейських Івано-Франківської, Херсонської, Львівської та Запорізької областей”, — йдеться у повідомленні.
Як розповіли у поліції, організатором злочинної групи є уродженцем Чернівецької області, 1985 року народження. З 2011 року він перебуває у розшуку за скоєння аналогічного злочину. До злочинної групи також увійшли 35-річний брат організатора, 37-річний мешканець Львова та 34-річний уродженець Латвії.
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Злочини вони скоювали на території Волинської, Житомирської, Закарпатської, Черкаської, Кіровоградської, Львівської, Київської, Івано-Франківської, Вінницької, Тернопільської та Одеської областей.
У Поліції поінформували, що під час огляду автомобіля зловмисників було виявлено та вилучено предмет, схожий на вогнепальну зброю, та знаряддя, яке підозрювані використовували під час вчинення злочинів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) та ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника поліції) Кримінального кодексу України.
Другого лютого усім чотирьом зловмисникам обрано запобіжний захід — тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 580 тисяч гривень.