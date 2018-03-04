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Полиция задержала группу злоумышленников, которые грабили "ювелирки" в течение нескольких лет

Полиция задержала группу злоумышленников, которые грабили "ювелирки" в течение нескольких лет

Киев  •  УНН

 • 10338 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Сотрудники полиции задержали преступную группу, в которую входили четверо ранее судимых мужчин, которые на протяжении нескольких лет грабили ювелирные магазины в разных областях Украины, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Национальной полиции.

По информации НПУ, в состав преступной группы вошли четверо мужчин, которые были ранее судимыми.

"Сейчас установлена ​​их причастность к более 20 фактов имущественных преступлений. В частности, к кражам банковских терминалов и разбойных нападений на "валютчиков". Всего за это время задержаны похитили ювелирные изделия на сумму более 15 млн гривен. Злоумышленники были задержаны после совершения преступления в результате совместной операции оперативников Департамента уголовного розыска Нацполиции, полицейских Ивано-Франковской, Херсонской, Львовской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, организатором преступной группы является уроженцем Черновицкой области, 1985 года рождения. С 2011 года он находится в розыске за совершение аналогичного преступления. В преступную группу также вошли 35-летний брат организатора, 37-летний житель Львова и 34-летний уроженец Латвии.

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Преступления они совершали на территории Волынской, Житомирской, Закарпатской, Черкасской, Кировоградской, Львовской, Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Тернопольской и Одесской областей.

В полиции сообщили, что при осмотре автомобиля злоумышленников были обнаружены и изъяты предметы, похожие на огнестрельное оружие, и оружие, которое подозреваемые использовали во время совершения преступлений. По данному факту открыто уголовное производство по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (кража) и ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника милиции) Уголовного кодекса Украины.

Второго февраля всем четырем злоумышленникам избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 580 000 гривен.

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