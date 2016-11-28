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Поліція затримала грабіжників філії Ощадбанку у Ніжині

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Правоохоронці затримали групу молодиків, причетних до ряду злочинів на території області, зокрема, у розбійному нападі на філію ощадкаси у Ніжині Чернігівської області. Про це УНН повідомили у прес-службі Нацполіції.

Поліція затримала грабіжників філії Ощадбанку у Ніжині

Так, два тижні тому до чергової частини Ніжинського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про розбійний напад на ощадкасу в одному із спальних районів Ніжина.

За словами касира ощадкаси, у відділення забігли двоє чоловіків у масках і погрожуючи предметом, схожим на пістолет, наказали їй віддати гроші з каси. Один з нападників відкрив касу та забрав звідти близько 20 тисяч гривень. Його подільник в цей час контролював, щоб касир не натиснула “тривожну” кнопку. На момент скоєння злочину в приміщенні відвідувачів не було.

На місце події прибули слідчо-оперативні групи Головного управління та районного відділу поліції. На розшук злочинців орієнтували всі наряди, які несуть службу в Ніжині та районі. Аналогічні орієнтування направили також до поліції Київської, Сумської та Полтавської областей.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів, два тижні потому, поліцейські встановили та затримали п’ятьох розбійників.

Під час проведення санкціонованих обшуків, у підозрюваних правоохоронці Чернігівщини виявили і вилучили речові докази та зброю — пістолет, набої різних калібрів до мисливської та бойової вогнепальної зброї, балаклави, бейсбольні бити, а також пакет з речовиною, схожою на коноплю, мобільні телефони та інше. Крім цього, у вилучених мобільних телефонах поліція виявила відеозаписи нападів та побиття жертв.

Поліція Чернігівщини встановила, що підозрювані причетні не тільки до розбійного нападу в Ніжині, а й до ряду пограбувань на території Чернігівської області.

Слідчі дії тривають в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Затриманим загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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