Полиция задержала грабителей филиала Ощадбанка в Нежине

Так, две недели назад в дежурную часть Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение о разбойном нападении на сберкассу в одном из спальных районов Нежина.



По словам кассира сберкассы, в отделение забежали двое мужчин в масках и угрожая предметом, похожим на пистолет, приказали ей отдать деньги из кассы. Один из нападавших открыл кассу и забрал оттуда около 20 тыс. гривен. Его сообщник в это время контролировал, чтобы кассир не нажала "тревожную" кнопку. На момент совершения преступления в помещении посетителей не было.



На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления и районного отдела полиции. На розыск преступников ориентировали все наряды, несущие службу в Нежине и районе. Аналогичные ориентировки направили также в полицию Киевской, Сумской и Полтавской областей.



По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, две недели спустя, полицейские установили и задержали пятерых разбойников.

Во время проведения санкционированных обысков, у подозреваемых правоохранители Черниговской области обнаружили и изъяли вещественные доказательства и оружие - пистолет, патроны различных калибров к охотничьему и боевому огнестрельному оружию, балаклавы, бейсбольные биты, а также пакет с веществом, похожим на коноплю, мобильные телефоны и прочее. Кроме этого, в изъятых мобильных телефонах полиция обнаружила видеозаписи нападений и избиений жертв.



Полиция Черниговской области установила, что подозреваемые причастны не только к разбойному нападению в Нежине, но и к ряду ограблений на территории Черниговской области.



Следственные действия продолжаются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.