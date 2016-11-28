Полиция задержала грабителей филиала Ощадбанка в Нежине

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 13647 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 24070 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 22737 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 31177 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 70496 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 72103 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 193781 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 106125 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131762 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 160124 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.3м/с
44%
Популярные новости

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 98245 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 55591 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 95069 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

9 апреля, 08:47 • 76215 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 31684 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 29067 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 70496 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 193781 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 379334 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 375352 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

14:39 • 3336 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 32272 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 56180 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 107610 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 139384 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Полиция задержала грабителей филиала Ощадбанка в Нежине

Киев • УНН

 • 12362 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Правоохранители задержали группу молодых людей, причастных к ряду преступлений на территории области, в частности, к разбойному нападению на филиал сберкассы в Нежине Черниговской области. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции.

Полиция задержала грабителей филиала Ощадбанка в Нежине

Так, две недели назад в дежурную часть Нежинского отдела полиции ГУНП в Черниговской области поступило сообщение о разбойном нападении на сберкассу в одном из спальных районов Нежина.

По словам кассира сберкассы, в отделение забежали двое мужчин в масках и угрожая предметом, похожим на пистолет, приказали ей отдать деньги из кассы. Один из нападавших открыл кассу и забрал оттуда около 20 тыс. гривен. Его сообщник в это время контролировал, чтобы кассир не нажала "тревожную" кнопку. На момент совершения преступления в помещении посетителей не было.

На место происшествия прибыли следственно-оперативные группы Главного управления и районного отдела полиции. На розыск преступников ориентировали все наряды, несущие службу в Нежине и районе. Аналогичные ориентировки направили также в полицию Киевской, Сумской и Полтавской областей.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, две недели спустя, полицейские установили и задержали пятерых разбойников.

Во время проведения санкционированных обысков, у подозреваемых правоохранители Черниговской области обнаружили и изъяли вещественные доказательства и оружие - пистолет, патроны различных калибров к охотничьему и боевому огнестрельному оружию, балаклавы, бейсбольные биты, а также пакет с веществом, похожим на коноплю, мобильные телефоны и прочее. Кроме этого, в изъятых мобильных телефонах полиция обнаружила видеозаписи нападений и избиений жертв.

Полиция Черниговской области установила, что подозреваемые причастны не только к разбойному нападению в Нежине, но и к ряду ограблений на территории Черниговской области.

Следственные действия продолжаются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Задержанным грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$59.33
Bitcoin
$76,876.40
S&P 500
$4,949.68
Tesla
$226.85
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,085.56
Ethereum
$1,471.07