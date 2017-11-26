Поліція затримала екс-добровольців батальйону "Донбас"

“Сьогодні, 26 листопада, поліцейські за дорученням прокуратури та на виконання ухвали суду затримали двох чоловіків, колишніх бійців добровольчого батальйону „Донбас“. Їм раніше було оголошено підозру у вчиненні розбійного нападу на охоронця одного з приватних сільськогосподарських підприємств Кіровоградщини.

Правоохоронці встановили, що 27 липня близько 11.30 вказані громадяни разом з іншими особами прибули на територію ПСП. Зловмисники побили охоронця з використанням кастетів та телескопічних палиць, спричинивши потерпілому тілесні ушкодження. Крім того, наданими відібрали у потерпілого його особисте майно, спричинивши збитки на суму понад 650 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що затримання проводилися на підставі ухвал суду у Києві та в Житомирській області. В автомобілі, яким пересувався один із затриманих, правоохоронці виявили битки і ножі.

“Дії затриманих були кваліфіковані слідчими за ч. 2 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисникам було заочно оголошено про підозру. За вчинення цього злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років із конфіскацією майна”, — додали у поліції.

Нагадаємо, підозрюваний у викраденні бійця батальйону “Донбас” заарештований на два місяці.