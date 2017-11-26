Полиция задержала экс-добровольцев батальона "Донбасс"

"Сегодня, 26 ноября, полицейские по поручению прокуратуры и на выполнение постановления суда задержали двух мужчин, бывших бойцов добровольческого батальона "Донбасс". Им ранее было объявлено подозрение в совершении разбойного нападения на охранника одного из частных сельскохозяйственных предприятий Кировоградщины.

Правоохранители установили, что 27 июля около 11.30 указанные граждане вместе с другими лицами прибыли на территорию ПСП. Злоумышленники избили охранника с использованием кастетов и телескопических палок, вызвав потерпевшему телесные повреждения. Кроме того, предоставленными отобрали у потерпевшего его личное имущество, причинив ущерб на сумму свыше 650 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что задержание проводились на основании постановлений суда в Киеве и Житомирской области. В автомобиле, которым передвигался один из задержанных, правоохранители обнаружили биты и ножи.

"Действия задержанных были квалифицированы следователями по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам было заочно объявлено о подозрении. За совершение этого преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества", - добавили в полиции.

Напомним, подозреваемый в похищении бойца батальона "Донбасс" арестован на два месяца.