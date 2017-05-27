Поліція затримала дитину за читання віршів на Арбаті
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. У Москві в районі Арбата поліція затримала хлопчика за читання віршів, повідомляє УНН з посиланням на "ОВД-Инфо".
За попередніми даними, дитині виявилося близько 10 років. Повідомляється, що хлопчик гуляв з мамою. Жінка сиділа на лавці і читала книгу, а дитина поруч декламувала в голос "Гамлета".
"Раптово під'їхала поліція і без пояснень причин стала садити дитину в машину", - йдеться в повідомленні.
Дитину вихопили у матері силою і відвезли в ОВД Арбат. За словами батька, в поліції заявили, що забрали дитину за жебрацтво.
У відділ поліції під'їхали адвокати, а також голова Громадської ради при МВС Анатолій Кучерена. Адвокати пишуть скарги на дії поліції.
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