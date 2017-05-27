Полиция задержала ребенка за чтение стихов на Арбате
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. В Москве в районе Арбата полиция задержала мальчика за чтение стихов, сообщает УНН со ссылкой на "ОВД-Инфо".
По предварительным данным, ребенку было около 10 лет. Сообщается, что мальчик гулял с мамой. Женщина сидела на скамейке и читала книгу, а ребенок рядом декламировал вслух "Гамлета".
"Внезапно подъехала полиция и без объяснений причин стала сажать ребенка в машину", - говорится в сообщении.
Ребенка выхватили у матери силой и отвезли в ОВД Арбат. По словам отца, в полиции заявили, что забрали ребенка за попрошайничество.
В отдел полиции подъехали адвокаты, а также председатель Общественного совета при МВД Анатолий Кучерена. Адвокаты пишут жалобы на действия полиции.
Напомним, полиция Санкт-Петербурга проверяет кинокомпанию режиссера Алексея Учителя.