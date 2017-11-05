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Поліція затримала чоловіка, який виготовляв амфетамін у власній квартирі

Поліція затримала чоловіка, який виготовляв амфетамін у власній квартирі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 листопада. УНН. У Бориспілі правоохоронні органи затримали чоловіка, який виготовляв амфетамін у власній квартирі, при обшуках поліцією було вилучено понад 400 грамів психотропної речовини, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції Київської області.

правоохоронці затримали 23-річного мешканця Бориспіля під час виготовлення чергової партії товару.

"Вилучено велику кількість хімічного обладнання, прекурсори, кислоти та понад 400 грамів готов го до вживання "амфетаміну", на суму понад 120 тисяч гривень, а також 60 г наркозілля "канабісу", - повідомили у прес-службі.

Зазначається, що наразі тривають слідчі дії. Вилучений психотропний товар та речовини направлено на експертизи.

"За даним інцидентом слідчими відкрито кримінальні провадження за ст.309, 313, 317 КК України, (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту; викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, чи заволодіння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та інші незаконні дії з таким обладнанням, а також організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів", - додали правоохоронці.

Як повідомляв УНН, співробітники СБУ викрили заступника мера міста Вишгород у Київській області на незаконному зберіганні та розповсюдженні наркотиків, також посадовець підозрюється у розкраданні бюджетних коштів.

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