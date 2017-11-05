Полиция задержала мужчину, который изготавлял амфетамин в собственной квартире

Правоохранители задержали 23-летнего жителя Борисполя при изготовлении очередной партии товара.

"Изъято большое количество химического оборудования, прекурсоры, кислоты и более 400 граммов готов го к употреблению" амфетамина ", на сумму более 120 тысч гривен, а также 60 г наркозелья" каннабиса", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в настоящее время продолжаются следственные действия. Изъятые ​​психотропные вещества направлены на экспертизу.

"По данному инциденту следователями возбуждены уголовные производства по ст.309, 313, 317 УК Украины, (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта; похищение, присвоение, вымогательство оборудования , предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием, а также организация или содержание м сць для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов ", - добавили правоохранители.

Как сообщал УНН, сотрудники СБУ разоблачили заместителя мэра города Вышгород в Киевской области на незаконном хранении и распространении наркотиков , также чиновник подозревается в хищении бюджетных средств.