Поліція затримала чоловіка, що до смерті забив знайомого на Кіровоградщині
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Працівники Кіровоградської поліції затримали чоловіка, який забив до смерті знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.
Встановлено, що потерпілий розпивав алкоголь із 32-річним жителем міста. Між чоловіками виникла конфліктна ситуація, молодший наніс старшому декілька ударів ножем, а потім молотком в область голови, що спричинило смерть потерпілого.
Зловмисник відтягнув тіло до найближчого будинку та зник у невідомому напрямку.
Розслідування у рамках кримінального провадження розпочатого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУкраїни, триває. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.
Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.