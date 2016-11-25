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Поліція затримала чоловіка, що до смерті забив знайомого на Кіровоградщині

Київ • УНН

 • 7335 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Працівники Кіровоградської поліції затримали чоловіка, який забив до смерті знайомого. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Кіровоградської області.

Поліція затримала чоловіка, що до смерті забив знайомого на Кіровоградщині

Встановлено, що потерпілий розпивав алкоголь із 32-річним жителем міста. Між чоловіками виникла конфліктна ситуація, молодший наніс старшому декілька ударів ножем, а потім молотком в область голови, що спричинило смерть потерпілого.

Зловмисник відтягнув тіло до найближчого будинку та зник у невідомому напрямку.

Розслідування у рамках кримінального провадження розпочатого за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) ККУкраїни, триває. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.

Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

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