Полиция задержала мужчину, что до смерти забил знакомого в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Сотрудники Кировоградской полиции задержали мужчину, который забил до смерти знакомого. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Кировоградской области.
Установлено, что потерпевший распивал алкоголь с 32-летним жителем города. Между мужчинами возникла конфликтная ситуация, младший нанес старшему несколько ударов ножом, а затем молотком в область головы, что повлекло смерть потерпевшего.
Злоумышленник оттащил тело к ближайшему дому и скрылся в неизвестном направлении.
Расследование в рамках уголовного производства начатого по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины, продолжается. Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.