Поліція затримала 5 осіб, які перешкоджали правоохоронцям у вивезенні Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Поліція у Києві затримала 5 осіб з числа активістів, які чинили спротив правоохоронцям у вивезенні затриманого екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі. Про це УНН повідомили у МВС України.
“Затримано 5 осіб. Вирішується питання про кваліфікацію правопорушень і відкриття кримінальних проваджень”, — зазначили в МВС.
У відомстві, зокрема, припустили, що ці провадження можуть бути відкриті за вчинення хуліганських дій, перешкоджання законним вимогам працівників правоохоронних органів, пошкодження майна.
Нагадаємо, колона активістів на чолі з Саакашвілі рушила до Верховної Ради.
Також нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.