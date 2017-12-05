Полиция задержала 5 человек, которые препятствовали правоохранителям в вывозе Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Полиция в Киеве задержала 5 человек из числа активистов, оказывали сопротивление правоохранителям в вывозе задержанного экс-губернатора Одесской области Саакашвили. Об этом УНН сообщили в МВД Украины.
"Задержаны 5 человек. Решается вопрос о квалификации правонарушений и открытия уголовных производств ", - отметили в МВД.
В ведомстве, в частности, предположили, что эти производства могут быть открыты за совершение хулиганских действий, препятствование законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, повреждения имущества.
Напомним, колонна активистов во главе с Саакашвили двинулась в Верховную Раду.
Также напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти .
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.