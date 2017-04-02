Поліція затримала 14 осіб після протестів ультраправих у Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Лондонська поліція затримала 14 осіб після зіткнень націоналістської і антифашистської груп. Про це передає УНН з посиланням на The Independent.
Протестуючі ультраправі, члени групи Britain First і EDL, вийшли на вулиці столиці “проти радикального ісламського тероризму”.
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У той же час їм назустріч вийшли антифашисти — представники групи Unite Against Fascism.
Поліція двічі попередила учасників виступів, проте між угрупованнями все одно відбулися зіткнення. Як повідомляється, столичні правоохоронці затримали 14 учасників протесту.