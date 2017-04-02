Поліція затримала 14 осіб після протестів ультраправих у Лондоні

Протестуючі ультраправі, члени групи Britain First і EDL, вийшли на вулиці столиці “проти радикального ісламського тероризму”.

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У той же час їм назустріч вийшли антифашисти — представники групи Unite Against Fascism.

Поліція двічі попередила учасників виступів, проте між угрупованнями все одно відбулися зіткнення. Як повідомляється, столичні правоохоронці затримали 14 учасників протесту.