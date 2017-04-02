Полиция задержала 14 человек после протестов ультраправых в Лондоне
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Лондонская полиция задержала 14 человек после столкновений националистской и антифашистской групп. Об этом передает со ссылкой на The Independent.
Протестующие ультраправые, члены группы Britain First и EDL, вышли на улицы столицы "против радикального исламского терроризма".
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В то же время им навстречу вышли антифашисты - представители группы Unite Against Fascism.
Полиция дважды предупредила участников выступлений, однако между группировками все равно произошли столкновения. Как сообщается, столичные правоохранители задержали 14 участников протеста.