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Поліція затримала 130 людей під час рейдів по всій Європі проти мафії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Поліція заарештувала понад 130 осіб у ході скоординованих рейдів у півдюжині європейських країн у рамках придушення італійського синдикату організованої злочинності "Ндрангета". Про це УНН пише посилаючись на Reuters і Associated Press.

Деталі

Підозрювані переважно звинувачуються у відмиванні грошей, кримінальному ухиленні від сплати податків, шахрайстві, зберіганні, виробництві та контрабанді наркотиків, злочинному співтоваристві мафіозного типу, а також зберіганні та торгівлі зброєю.

Рейди були частиною трирічного розслідування в Італії, Німеччині, Бельгії, Португалії, Іспанії, Словенії, Румунії, Бразилії та Панамі злочинних мереж, які займаються незаконним обігом наркотиків з Південної Америки до Європи та Австралії, повідомило поліцейське агентство ЄС Європол.

Розслідування показало, як мережі використовували порти в Еквадорі, Панамі та Бразилії для доставки колумбійських наркотиків до портів Північної Європи, а також для торгівлі зброєю. Ндрангета з Калабрії обігнала сицилійську Коза Ностру і стала наймогутнішою і найбагатшою мафією Італії, яка контролює більшу частину потоку кокаїну до Європи.

Доходи відмивалися через ресторани, магазини морозива та автомийки, а гроші поверталися колумбійським виробникам наркотиків через китайську службу електронних переказів.

Італійська та бельгійська влада заявила, що синдикат підозрюється в контрабанді майже 25 тонн кокаїну з Південної Америки до Європи на контейнеровозах, що прибували до Антверпена, Роттердама і калабрійського порту Джоя-Тауро в період з жовтня 2019 року до січня 2022 року.

Стверджується, що понад 22 мільйони євро незаконних доходів від наркотиків були направлені з Калабрії до Бельгії, Нідерландів та Південної Америки.

Загалом 108 людей було заарештовано в Італії та інших країнах ЄС за наказом поліції в місті Реджо-ді-Калабрія. Відповідні розслідування призвели до арешту 24 людей у Німеччині.

В іспанському місті Малага також заарештували чоловіка, 13 осіб було затримано в Бельгії, а судова поліція Португалії заявила, що її співробітники заарештували 62-річного італійця за звинуваченням у відмиванні грошей і торгівлі наркотиками.

Активи на суму близько 25 млн євро були конфісковані в Італії, Німеччині, Португалії та Франції в ході операції під кодовою назвою Eureka, яку було розпочато у 2019 році спочатку для розслідування контрабанди наркотиків між Калабрією та бельгійським містом Генк.

"Ми думаємо, що серед заарештованих було кілька високопосадовців, які відіграли величезну роль в організації не тільки в Бельгії, а й в інших європейських країнах", - заявив бельгійський федеральний прокурор Антун Шотсарт.

У Німеччині, де понад 1000 поліцейських обшукали десятки будинків, офісів та магазинів у кількох землях, рейди були зосереджені на об'єктах у Північному Рейні-Вестфалії, Баварії, Тюрінгії, Саарі та Рейнланд-Пфальці.

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