Полиция задержала 130 человек во время рейдов по всей Европе против мафии

Детали

Подозреваемые в основном обвиняются в отмывании денег, криминальном уклонении от уплаты налогов, мошенничестве, хранении, производстве и контрабанде наркотиков, преступном сообществе мафиозного типа, а также хранении и торговле оружием.

Рейды были частью трехлетнего расследования в Италии, Германии, Бельгии, Португалии, Испании, Словении, Румынии, Бразилии и Панамы преступных сетей, занимающихся незаконным оборотом наркотиков из Южной Америки в Европу и Австралию, сообщило полицейское агентство ЕС Европол.

Расследование показало, как сети использовали порты в Эквадоре, Панаме и Бразилии для доставки колумбийских наркотиков в порты Северной Европы, а также для торговли оружием. Ндрангета из Калабрии обогнала сицилийскую Коза Ностру и стала самой могущественной и богатой мафией Италии, которая контролирует большую часть потока кокаина в Европу.

Доходы отмывались через рестораны, магазины мороженого и автомойки, а деньги возвращались колумбийским производителям наркотиков через китайскую службу электронных переводов.

Итальянские и бельгийские власти заявили, что синдикат подозревается в контрабанде почти 25 тонн кокаина из Южной Америки в Европу на контейнеровозах, прибывавших в Антверпен, Роттердам и калабрийский порт Джоя-Тауро в период с октября 2019 года по январь 2022 года.

Утверждается, что более 22 миллионов евро незаконных доходов от наркотиков были направлены из Калабрии в Бельгию, Нидерланды и Южную Америку.

В общей сложности 108 человек были арестованы в Италии и других странах ЕС по приказу полиции в городе Реджо-ди-Калабрия. Соответствующие расследования привели к аресту 24 человек в Германии.

В испанском городе Малага также арестовали мужчину, 13 человек были задержаны в Бельгии, а судебная полиция Португалии заявила, что ее сотрудники арестовали 62-летнего итальянца по обвинению в отмывании денег и торговле наркотиками.

Активы на сумму около 25 млн евро были конфискованы в Италии, Германии, Португалии и Франции в ходе операции под кодовым названием Eureka, которая была начата в 2019 году первоначально для расследования контрабанды наркотиков между Калабрией и бельгийским городом Генк.

"Мы думаем, что среди арестованных было несколько высокопоставленных чиновников, которые сыграли огромную роль в организации не только в Бельгии, но и в других европейских странах", - заявил бельгийский федеральный прокурор Антун Шотсарт.

В Германии, где более 1000 полицейских обыскали десятки домов, офисов и магазинов в нескольких землях, рейды были сосредоточены на объектах в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии, Тюрингии, Сааре и Рейнланд-Пфальце.