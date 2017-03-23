Поліція зареєструвала розстріл Д.Вороненкова як "умисне вбивство"

“На даний час київська поліція зареєструвала умисне вбивство ч.2 ст.115, але можливо потім будуть прийняті інші рішення. Можливо, інші органи будуть розслідувати цей злочин. Потрібно зачекати”, — повідомив А.Шевченко.

Нагадаємо, 23 березня у центрі Києві розстріляли екс-депутата держдуми РФ Дениса Вороненкова.

Також нагадаємо, було поранено двох людей — охоронця Д.Вороненкова і стрілка.

Наразі стрілка затримано. Він з пораненнями госпіталізований у реанімацію і перебуває під охороною правоохоронців.