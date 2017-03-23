Полиция зарегистрировала расстрел Д.Вороненкова как "умышленное убийство"

"В настоящее время киевская полиция зарегистрировала умышленное убийство ч.2 ст.115, но возможно потом будут приняты другие решения. Возможно, другие органы будут расследовать это преступление. Нужно подождать", - сообщил А.Шевченко.

Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.

Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.

Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.