Полиция зарегистрировала расстрел Д.Вороненкова как "умышленное убийство"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Киевская милиция зарегистрировала расстрел бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова как "умышленное убийство". Об этом журналистам в четверг с места преступления рассказал представитель МВД Артем Шевченко, передает УНН.
"В настоящее время киевская полиция зарегистрировала умышленное убийство ч.2 ст.115, но возможно потом будут приняты другие решения. Возможно, другие органы будут расследовать это преступление. Нужно подождать", - сообщил А.Шевченко.
Напомним, 23 марта в центре Киева расстреляли экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Также напомним, были ранены два человека - охранника Д.Вороненкова и стрелка.
Сейчас стрелка задержали. Он с ранениями госпитализирован в реанимацию и находится под охраной правоохранителей.