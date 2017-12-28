Поліція заарештувала українця, який влаштував смертельну ДТП у Німеччині
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У ФРН українця, який протаранив патрульне авто, внаслідок чого загинула співробітниця поліції, взяли під варту. Про це повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
“Українця, який у Німеччині на вантажівці протаранив поліцейський автомобіль, спричинивши загибель жінки-поліцейської, взяли під варту”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що суддя ухвалив рішення про ув’язнення 48-річного водія сьогодні ввечері. Його помістили до слідчого ізолятора.
Розслідуванням ДТП займаються прокуратура і поліція міста Менхенгладбах.
Як повідомляв УНН, у Німеччині п’яний українець на фурі врізався у поліцейське авто.