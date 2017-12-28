Полиция арестовала украинца, который устроил смертельное ДТП в Германии
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В ФРГ украинца, который протаранил патрульное авто, в результате чего погибла сотрудница полиции, взяли под стражу. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
“Украинца, который в Германии на грузовике протаранил полицейский автомобиль, вызвав гибель женщины-полицейской, взяли под стражу”, — говорится в сообщении.
Отмечено, что судья принял решение о заключении 48-летнего водителя сегодня вечером. Его поместили в следственный изолятор.
Расследованием ДТП занимаются прокуратура и полиция города Менхенгладбах.
Как сообщал УНН, в Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто.