Полиция арестовала украинца, который устроил смертельное ДТП в Германии

“Украинца, который в Германии на грузовике протаранил полицейский автомобиль, вызвав гибель женщины-полицейской, взяли под стражу”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что судья принял решение о заключении 48-летнего водителя сегодня вечером. Его поместили в следственный изолятор.

Расследованием ДТП занимаются прокуратура и полиция города Менхенгладбах.

Как сообщал УНН, в Германии пьяный украинец на фуре врезался в полицейское авто.