Поліція заарештувала підозрюваного в нападі на будинок людей похилого віку в Франції

Відзначається, що ним виявився 47-річний колишній військовослужбовець.

Також за повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік раніше працював в цьому закладі.

Як повідомляв УНН, невідомий в масці, озброєний ножем і обрізом, увірвався в четвер (24 листопада — ред.) в будинок для людей похилого віку в місті Монферо-сюр-Ле (департамент Еро).

У будівлі було виявлено тіло вбитої жінки. Інші мешканці установи не постраждали, зловмиснику вдалося сховатися.