Поліція заарештувала підозрюваного в нападі на будинок людей похилого віку в Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Поліція Франції заарештувала чоловіка, підозрюваного в нападі на будинок престарілих на півдні країни, повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Відзначається, що ним виявився 47-річний колишній військовослужбовець.
Також за повідомленнями місцевих ЗМІ, чоловік раніше працював в цьому закладі.
Як повідомляв УНН, невідомий в масці, озброєний ножем і обрізом, увірвався в четвер (24 листопада — ред.) в будинок для людей похилого віку в місті Монферо-сюр-Ле (департамент Еро).
У будівлі було виявлено тіло вбитої жінки. Інші мешканці установи не постраждали, зловмиснику вдалося сховатися.