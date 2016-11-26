Полиция арестовала подозреваемого в нападении на дом престарелых во Франции

Отмечается, что им оказался 47-летний бывший военнослужащий.

Также по сообщениям местных СМИ, мужчина ранее работал в этом заведении.

Как сообщал УНН, неизвестный в маске, вооруженный ножом и обрезом, ворвался в четверг (24 ноября - ред.) в дом престарелых в городе Монферо-сюр-Ле (департамент Эро).

В здании было обнаружено тело убитой женщины. Другие жители учреждения не пострадали, злоумышленнику удалось скрыться.