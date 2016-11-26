Полиция арестовала подозреваемого в нападении на дом престарелых во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Полиция Франции арестовала мужчину, подозреваемого в нападении на дом престарелых на юге страны, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Отмечается, что им оказался 47-летний бывший военнослужащий.
Также по сообщениям местных СМИ, мужчина ранее работал в этом заведении.
Как сообщал УНН, неизвестный в маске, вооруженный ножом и обрезом, ворвался в четверг (24 ноября - ред.) в дом престарелых в городе Монферо-сюр-Ле (департамент Эро).
В здании было обнаружено тело убитой женщины. Другие жители учреждения не пострадали, злоумышленнику удалось скрыться.