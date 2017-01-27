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Поліція втретє допитала прем’єра Ізраїлю у зв'язку з підозрами в корупції

Поліція втретє допитала прем’єра Ізраїлю у зв'язку з підозрами в корупції

Київ • УНН

 • 9428 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Ізраїльська поліція сьогодні втретє за цей місяць допитала прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у зв’язку з підозрами в корупції, передає УНН з посиланням на Reuters.

Джерела з поліції підтвердили ізраїльським медіа, що допит Б.Нетаньягу тривав 3 години, проте більше подробиць немає.

Поліція підтвердила, що допит був проведений по двох кримінальних справах: одна по подарунках, які регулярно дарували йому та його родині, а також по справі його переговорів з одним з найбільших ізраїльських видавців щодо повної його підтримки в опублікованих матеріалах видання.

Як повідомляв УНН, 3 січня поліція Ізраїлю завершила допит прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу у зв’язку з підозрами в корупції.

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