Поліція втретє допитала прем’єра Ізраїлю у зв'язку з підозрами в корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Ізраїльська поліція сьогодні втретє за цей місяць допитала прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у зв’язку з підозрами в корупції, передає УНН з посиланням на Reuters.
Джерела з поліції підтвердили ізраїльським медіа, що допит Б.Нетаньягу тривав 3 години, проте більше подробиць немає.
Поліція підтвердила, що допит був проведений по двох кримінальних справах: одна по подарунках, які регулярно дарували йому та його родині, а також по справі його переговорів з одним з найбільших ізраїльських видавців щодо повної його підтримки в опублікованих матеріалах видання.
Як повідомляв УНН, 3 січня поліція Ізраїлю завершила допит прем’єр-міністра країни Біньяміна Нетаньягу у зв’язку з підозрами в корупції.