Полиция в третий раз допросила премьера Израиля в связи с подозрениями в коррупции
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Израильская полиция сегодня в третий раз за этот месяц допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Источники из полиции подтвердили израильским СМИ, что допрос Б.Нетаньяху длился 3 часа, однако больше подробностей нет.
Полиция подтвердила, что допрос был проведен по двум уголовным делам: одно по подаркам, которые регулярно дарили ему и его семье, а также по делу его переговоров с одним из крупнейших израильских издателей относительно полной его поддержки в опубликованных материалах издания.
Как сообщал УНН, 3 января полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.