Полиция в третий раз допросила премьера Израиля в связи с подозрениями в коррупции

Источники из полиции подтвердили израильским СМИ, что допрос Б.Нетаньяху длился 3 часа, однако больше подробностей нет.

Полиция подтвердила, что допрос был проведен по двум уголовным делам: одно по подаркам, которые регулярно дарили ему и его семье, а также по делу его переговоров с одним из крупнейших израильских издателей относительно полной его поддержки в опубликованных материалах издания.

Как сообщал УНН, 3 января полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.