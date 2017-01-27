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Полиция в третий раз допросила премьера Израиля в связи с подозрениями в коррупции

Полиция в третий раз допросила премьера Израиля в связи с подозрениями в коррупции

Киев • УНН

 • 9428 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Израильская полиция сегодня в третий раз за этот месяц допросила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Источники из полиции подтвердили израильским СМИ, что допрос Б.Нетаньяху длился 3 часа, однако больше подробностей нет.

Полиция подтвердила, что допрос был проведен по двум уголовным делам: одно по подаркам, которые регулярно дарили ему и его семье, а также по делу его переговоров с одним из крупнейших израильских издателей относительно полной его поддержки в опубликованных материалах издания.

Как сообщал УНН, 3 января полиция Израиля завершила допрос премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху в связи с подозрениями в коррупции.

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