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Поліція встановлює особу зацепера, який загинув у київському метрополітені

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Вчора близько 11:20 правоохоронці отримали повідомлення про те, що чоловік піднявся на дах вагону метро та впав під час руху, передає УНН з посиланням на прес-службу Нацполіції в Києві.

Поліція встановлює особу зацепера, який загинув у київському метрополітені

Будь-яких документів у чоловіка при собі не було. Попередньо встановлено: чоловіку на вигляд до 30-ти років, зріст 175-180 см, волосся коротке чорне. Був одягнений у синю футболку із жовтими вставками на рукавах, спортивні штани, чорні кросівки. Особлива прикмета: два татуювання на лівій руці (надпис від кісті до ліктя) “HACANAMMENY” та малюнок у вигляді гілки з листям.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік, нехтуючи правилами безпеки, виліз на дах потягу та, не втримавши рівновагу, впав на колії. У результаті він отримав смертельні тілесні ушкодження. Для остаточного з’ясування причин смерті тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Розпочато досудове розслідування.

Зазначається, що зараз правоохоронці проводять перевірку та заходи для встановлення особи померлого.

Як повідомляв УНН, в київському метрополітені загинув зацепер.

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