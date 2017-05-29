Полиция устанавливает личность зацепера, погибшего в киевском метрополитене

Каких-либо документов у мужчины при себе не было. Предварительно установлено: мужчине на вид до 30-ти лет, рост 175-180 см, волосы короткие черные. Был одет в синюю футболку с желтыми вставками на рукавах, спортивные брюки, черные кроссовки. Особая примета: две татуировки на левой руке (надпись от кости до локтя) "HACANAMMENY" и рисунок в виде ветви с листьями.

Правоохранители выяснили, что мужчина, пренебрегая правилами безопасности, вылез на крышу поезда и, не удержав равновесие, упал на рельсы. В результате он получил смертельные телесные повреждения. Для окончательного выяснения причин смерти тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.

Отмечается, что сейчас правоохранители проводят проверку и мероприятия для установления личности умершего.

Как сообщал УНН, в киевском метрополитене погиб зацепер.