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Поліція встановлює осіб, які викрали 33 шуби з київського магазину

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. З магазину верхнього одягу на Хрещатику троє невідомих викрали 33 шуби. Про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Києва, оприлюдненому на сайті Головного Управління Нацполіції Києва, передає УНН.

Поліція встановлює осіб, які викрали 33 шуби з київського магазину

За повідомленням відділу комунікацій, у вівторок о 7:20 ранку у магазині верхнього одягу на Хрещатику спрацювала сигналізація, після чого до місця події прибула поліція.

“Попередньо встановлено, що троє невідомих людей за допомогою лому розбили скляні двері магазину, проникли в середину та викрали 33 шуби”, — повідомили в ГУНП.

Скло дверей магазину було розбите, порушники до того часу встигли втекти з місця злочину. Наразі поліція намагається встановити усі обставини злочину та осіб, причетних до нього.

Відомості зареєстровані в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Печерського управління поліції , йдеться в повідомні. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 5 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

Як повідомляв УНН, у Голосіївському районі Києва невідомі скоїли розбійний напад на помешкання академіка НАН, вкравши близько 15 млн грн.

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