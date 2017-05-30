Поліція встановила особу застреленого у Києві чоловіка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У поліції повідомили, що чоловік, якого сьогодні застрелили в Дарницькому районі столиці, був радником керівника державного підприємства "Укрспирт". Про це журналістам у вівторок повідомив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев, передає УНН.
"Радник керівника державного підприємства "Укрспирт", - повідомив С.Чернишев.
При цьому він відмовився називати ім’я загиблого.
"Одна з основних версій, це те, що вбивство зв’язано з його професійною діяльністю", - наголосив С.Чернишев.
Він також додав, що свідки чули 4-5 пострілів. Зброя, з якої здійснювались постріли, наразі встановлюється. З місця події були вилучені речові докази. Кількість причетних до вбивства наразі встановлюється.
Як повідомляв УНН, у Києві поліція розшукує зловмисника, який у Дарницькому районі застрелив чоловіка.