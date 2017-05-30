Полиция установила личность застреленного в Киеве мужчины
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В полиции сообщили, что мужчина, которого сегодня застрелили в Дарницком районе столицы, был советником руководителя государственного предприятия "Укрспирт". Об этом журналистам во вторник сообщил начальник Дарницкого управления полиции Сергей Чернышев, передает УНН.
"Советник руководителя государственного предприятия "Укрспирт", - сообщил С.Чернышев.
При этом он отказался называть имя погибшего.
"Одна из основных версий, это то, что убийство связано с его профессиональной деятельностью", - подчеркнул С.Чернышев.
Он также добавил, что свидетели слышали 4-5 выстрелов. Оружие, из которого осуществлялись выстрелы, устанавливается. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства. Количество причастных к убийству устанавливается.
Как сообщал УНН, в Киеве полиция разыскивает злоумышленника, который в Дарницком районе застрелил мужчину.