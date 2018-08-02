Поліція вивчає випадок немотивованої агресії двох юнаків під Васильковом

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Двоє молодих чоловіків, які виявились громадянами сусідньої держави, вчинили “розправу” над жителями Васильківського району Київської області. Про це повідомив відділ комунікацій Національної поліції столичного регіону, передає УНН.

“У селі Саливонки Васильківського району Київської області місцевий житель зробив зауваження двом молодим чоловікам, які ставили риболовні сітки на водоймі, що він орендує. Невідомі накинулись на нього та жорстоко побили. <...> На зауваження ще одного місцевого мешканця нападники відреагували також агресивно: спочатку побили, потім сокирою та битою пошкодили його автомобіль „ВАЗ 2101“”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, 59-річного жителя селі Саливонки доправлено до лікарні, де йому діагностували травму голови та грудної клітки.

Щойно на спецлінію надійшло повідомлення на спецлінію 102, наряд групи реагування патрульної поліції Васильківського відділу поліції вирушив на місце злочину. На одній з місцевих вулиць поліцейські помітили та зупинили автівку, в салоні якої знаходились підозрювані особи.

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Нападників затримали у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися 19-ти та 29-річного віку громадяни сусідньої держави. Вони зараз перебувають в ізоляторі тимчасового тримання.

У якості речових доказів на місці події вилучено сокиру, биту, розкладний ніж, мобільні телефони та автомобіль “Volkswagen Golf”, на якому пересувались молодики.

Про затримання іноземців повідомлено посольство Російської Федерації та консульський відділ МЗС України.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. З’ясовуються мотиви такої агресивної поведінки молодиків. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання їм міри запобіжного заходу. Нападникам загрожує позбавлення волі до семи років. Триває слідство.

Раніше поліція затримала двох гастролерів за розбійний напад у Києві.

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