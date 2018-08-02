Полиция изучает случай немотивированной агрессии двух юношей под Васильковом

“В селе Саливонки Васильковского района Киевской области местный житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сети на водоеме, который он арендует. Неизвестные набросились на него и жестоко избили. <...> На замечание еще одного местного жителя нападающие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль „ВАЗ 2101“”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, 59-летнего жителя селе Саливонки доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и грудной клетки.

Как только на спецлинию 102 поступило сообщение, наряд группы реагирования патрульной полиции Васильковского отдела полиции сразу выехал на место преступления. На одной из местных улиц полицейские заметили и остановили машину, в салоне которой находились подозреваемые лица.

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Нападающих задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ими оказались 19-ти и 29-летние граждане соседнего государства. Они сейчас находятся в изоляторе временного содержания.

В качестве вещественных доказательств на месте происшествия изъяты топор, битв, раскладной нож, мобильные телефоны и автомобиль “Volkswagen Golf”, на котором передвигались молодые люди.

О задержании иностранцев сообщили в посольство Российской Федерации и консульский отдел МИД Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Выясняются мотивы такого агрессивного поведения парней. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании им меры пресечения. Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет. Продолжается следствие.

Ранее полиция задержала двух гастролеров за разбойное нападение в Киеве.