Поліція вирішує, як кваліфікувати пошкодження залізничної колії на Луганщині – Т.Погукай
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У поліції вирішується питання про внесення до ЄРДР та кваліфікацію факту пошкодження залізничної колії у Луганській області, яку заблокували активісти. Про це написала на своїй сторінці у Facebook речниця Головного управління Національної поліції у Луганській області Тетяна Погукай, передає УНН.
“Співробітниками слідчо-оперативної групи Попаснянського відділу поліції на місці події задокументовано пошкодження однієї рейки залізничної колії — вирізано 1 метр 15 см. Вирішується питання щодо кваліфікації цього факту та внесення до ЄРДР”, — написала Т.Погукай.
Вона зазначила, що о 9:30 до Попаснянського відділу поліції надійшло повідомлення від чергового по станції Шепілове Донецької залізниці про те, що на перегоні “Світланове — Шепілове” виявлено пошкодження залізничної колії.
“Внаслідок пошкодження залізничної колії рух потягів на неконтрольовану ЗСУ територію та назад неможливий”, — уточнила Т.Погукай.