Полиция решает, как квалифицировать повреждения железнодорожного пути в Луганской области - Т.Погукай
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В полиции решается вопрос о внесении в ЕРДР и квалификации факта повреждения железнодорожного пути в Луганской области, который заблокировали активисты. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай, передает УНН.
"Сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции на месте происшествия задокументировано повреждения одного рельса железнодорожного пути - вырезано 1 метр 15 см. Решается вопрос о квалификации этого факта и внесения в ЕРДР", - написала Т.Погукай.
Она отметила, что в 9:30 в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от дежурного по станции Шепилов Донецкой железной дороги о том, что на перегоне "Светланов - Шепилов" обнаружено повреждение железнодорожного пути.
"В результате повреждения железнодорожного пути движение поездов неконтролируемой ВСУ территориею и обратно невозможно", - уточнила Т.Погукай.