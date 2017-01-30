Полиция решает, как квалифицировать повреждения железнодорожного пути в Луганской области - Т.Погукай

"Сотрудниками следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции на месте происшествия задокументировано повреждения одного рельса железнодорожного пути - вырезано 1 метр 15 см. Решается вопрос о квалификации этого факта и внесения в ЕРДР", - написала Т.Погукай.

Она отметила, что в 9:30 в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение от дежурного по станции Шепилов Донецкой железной дороги о том, что на перегоне "Светланов - Шепилов" обнаружено повреждение железнодорожного пути.

"В результате повреждения железнодорожного пути движение поездов неконтролируемой ВСУ территориею и обратно невозможно", - уточнила Т.Погукай.