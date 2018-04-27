Поліція вирішує, як кваліфікувати інцидент з Вітренко біля суду
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Поліція встановлює обставини інциденту біля суду у Печерському районі столиці, де представники праворадикальної організації С14 облили біловю речовиною лідера "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталю Вітренко. Про це повідомив відділ комунікації поліції Києва, передає УНН.
“До правоохоронців надійшло повідомлення, що біля судової установи на вулиці Велика Васильківська група осіб кинула пакет з білою речовиною у бік двох представників політичної партії. Після вчинення неправомірних дій правопорушники втекли. На місці працювала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції, яка задокументувала подію. Правоохоронці прийняли заяву від потерпілих”, — повідомили в прес-службі.
Працівники поліції встановлюють всі обставини правопорушення та осіб, які його вчинили.
Вирішується питання щодо правової кваліфікації події.
Як повідомляв УНН, представники праворадикальної організації С14 біля будівлі Окружного суду Києва облили водою лідера “Прогресивної соціалістичної партії України” Наталю Вітренко.