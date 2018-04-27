Полиция решает, как квалифицировать инцидент с Витренко возле суда

"К правоохранителям поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись. На месте работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, задокументировала событие. Правоохранители приняли заявление от пострадавших", - сообщили в пресс-службе.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал УНН, представители праворадикальной организации С14 у здания Окружного суда Киева облили водой лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко.