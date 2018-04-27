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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полиция решает, как квалифицировать инцидент с Витренко возле суда

Киев • УНН

 • 17989 просмотра

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента возле суда в Печерском районе столицы, где представители праворадикальной организации С14 облили белым веществом лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Полиция решает, как квалифицировать инцидент с Витренко возле суда

"К правоохранителям поступило сообщение, что у судебного учреждения на улице Большая Васильковская группа лиц бросила пакет с белым веществом в сторону двух представителей политической партии. После совершения неправомерных действий правонарушители скрылись. На месте работала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции, задокументировала событие. Правоохранители приняли заявление от пострадавших", - сообщили в пресс-службе.

Работники полиции устанавливают все обстоятельства правонарушения и лиц, его совершивших.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

Как сообщал УНН, представители праворадикальной организации С14 у здания Окружного суда Киева облили водой лидера "Прогрессивной социалистической партии Украины" Наталью Витренко.

Украинские Национальные Новости

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