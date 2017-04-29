Поліція вирішує питання про відкриття справи за фактом нападу на маршрутки в Києві

“Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Подія зареєстрована і наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за правовою кваліфікацією “хуліганство”, — сказала Т.Малишева.



Вона уточнила, що сьогодні поліція зафіксувала факт пошкодження трьох маршрутних таксі.



“У двох розбили вікна, не було постраждалих зовсім, а в одному маршрутному таксі було розбите скло, втрутився перехожий чоловік, він від нападника отримав тілесні ушкодження і його було доставлено до лікарняного закладу. До нас уже надійшло повідомлення лікаря цього закладу”, — зазначила Т.Малишева.



При цьому в поліції відмовились коментувати, в якому стані знаходиться постраждалий чоловік.



“На місце виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції для з’ясування та фіксації всіх обставин. Ми опитуємо свідків та очевидців, також встановлюємо ймовірних свідків та очевидців... На сьогоднішній день ми їх розшукуємо”, — заявила Т.Малишева.



Як повідомляв раніше УНН, у Києві невідомі пошкодили три маршрутні таксі, які курсували з Вишневого до столиці. При цьому внаслідок сутички одна людина була госпіталізована.