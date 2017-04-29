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Поліція вирішує питання про відкриття справи за фактом нападу на маршрутки в Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 квітня. УНН. Поліція вирішує питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) відомостей за фактом нападу на маршрутні таксі в Києві. Про це в ексклюзивному коментарі УНН повідомила прес-секретар Святошинського районного управління поліції у м.Києві Тетяна Малишева.

Поліція вирішує питання про відкриття справи за фактом нападу на маршрутки в Києві

“Поліція з’ясовує всі обставини інциденту. Подія зареєстрована і наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за правовою кваліфікацією “хуліганство”, — сказала Т.Малишева.

Вона уточнила, що сьогодні поліція зафіксувала факт пошкодження трьох маршрутних таксі.

“У двох розбили вікна, не було постраждалих зовсім, а в одному маршрутному таксі було розбите скло, втрутився перехожий чоловік, він від нападника отримав тілесні ушкодження і його було доставлено до лікарняного закладу. До нас уже надійшло повідомлення лікаря цього закладу”, — зазначила Т.Малишева.

При цьому в поліції відмовились коментувати, в якому стані знаходиться постраждалий чоловік.

“На місце виїхала слідчо-оперативна група Святошинського управління поліції для з’ясування та фіксації всіх обставин. Ми опитуємо свідків та очевидців, також встановлюємо ймовірних свідків та очевидців... На сьогоднішній день ми їх розшукуємо”, — заявила Т.Малишева.

Як повідомляв раніше УНН, у Києві невідомі пошкодили три маршрутні таксі, які курсували з Вишневого до столиці. При цьому внаслідок сутички одна людина була госпіталізована.

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