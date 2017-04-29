Полиция решает вопрос об открытии дела по факту нападения на маршрутки в Киеве

“Полиция выясняет все обстоятельства инцидента. Происшествие зарегистрировано и сейчас решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР с правовой квалификацией “хулиганство”, — сказала Т.Малишева.



Она уточнила, что сегодня полиция зафиксировала факт повреждения трех маршрутных такси.



“В двух разбили окна, не было пострадавших совсем, а в одном маршрутном такси было разбито стекло, вмешался прохожий человек, он от нападавшего получил телесные повреждения и был доставлен в больничное учреждение. К нам уже поступило сообщение врача этого учреждения”, - отметила Т.Малишева.



При этом в полиции отказались комментировать, в каком состоянии находится пострадавший мужчина.



“На место выехала следственно-оперативная группа Святошинского управления полиции для выяснения и фиксации всех обстоятельств. Мы опрашиваем свидетелей и очевидцев, также устанавливаем вероятных свидетелей и очевидцев... На сегодняшний день мы их разыскиваем”, - заявила Т.Малишева.



Как сообщал ранее УНН, в Киеве неизвестные повредили три маршрутных такси, которые курсировали из Вишневого в столицу. При этом в результате столкновения один человек был госпитализирован.