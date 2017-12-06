Поліція вирішує питання про відкриття провадження щодо мінування будівлі на Хрещатику
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Поліція вирішує питає про відкриття провадження за фактом замінування будівлі на Хрещатику, де зокрема розташоване інформаційне агентство "Українські національні новини" (УНН). Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України", - сказано у повідомленні.
Як зазначається, близько 11:00 до правоохоронців зателефонував чоловік і повідомив, що будівлю заміновано. Перевірка будівлі триває.
Нагадаємо, будівлю, де розташоване ІА УНН, замінували, людей евакуйовують.