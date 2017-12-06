Полиция решает вопрос об открытии производства по минированию здания на Крещатике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полиция решает спрашивает об открытии производства по факту заминировании здания на Крещатике, где в частности расположено информационное агентство "Украинские национальные новости" (УНН). Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.
Как отмечается, около 11:00 к правоохранителям позвонил мужчина и сообщил, что здание заминировано. Проверка здания продолжается.
Напомним, здание, где расположено ИА УНН, заминировали, людей эвакуируют.