Полиция решает вопрос об открытии производства по минированию здания на Крещатике

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, около 11:00 к правоохранителям позвонил мужчина и сообщил, что здание заминировано. Проверка здания продолжается.

Напомним, здание, где расположено ИА УНН, заминировали, людей эвакуируют.