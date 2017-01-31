Поліція вилучила деревини без документів на півмільйона гривень на Рівненщині

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Київ • УНН

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РІВНЕ-КИЇВ. 30 січня. УНН. Три санкціоновані обшуки провели працівники управління захисту економіки в Рокитнівському районі, в ході яких виявили 211 метрів кубічних деревини без відповідних документів. Про це УНН повідомили у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.

Обшуки провели в рамках кримінального провадження, відкритого у серпні торік за фактом розтрати та привласнення лісопродукції службовими особами державної установи, шляхом зловживання своїм службовим становищем, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці виявили та вилучили 211 метрів кубічних лісопродукції та пиломатеріалів без будь-яких підтверджуючих документів про походження. Слідчі звернулися до суду із клопотанням про накладення арешту на всю вилучену деревину.

Зазначають, що вартість вилученої лісопродукції за попередньою оцінкою становить понад 450 тисяч гривень.

Українські Національні Новини

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