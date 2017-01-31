Полиция изъяла древесины без документов на полмиллиона гривен на Ровенщине

Обыски провели в рамках уголовного производства, открытого в августе прошлого года по факту растраты и присвоения лесопродукции должностными лицами государственного учреждения путем злоупотребления своим служебным положением, предусмотренного частью 3 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

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Правоохранители обнаружили и изъяли 211 метров кубических лесопродукции и пиломатериалов без каких-либо подтверждающих документов о происхождении. Следователи обратились в суд с ходатайством о наложении ареста на всю изъятую древесину.

Отмечают, что стоимость изъятого лесопродукции по предварительной оценке составляет более 450 000 гривен.