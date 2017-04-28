Поліція викрила на хабарі 94 посадовців за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Поліція минулого тижня викрила в корупції 94 посадовців. Про це йдеться на сторінці у Facebook Національної поліції України, передає УНН.
Повідомляється, що було викрито 25 фактів вимагання та одержання хабара, задокументовано осіб – 33. Хабарники вимагали понад 2,3 мільйони гривень.
Також задокументовано одержання понад двох мільйонів гривень.
Було складено 79 протоколів про вчинення адміністративного корупційного правопорушення на 61 посадовця.
Як повідомляв УНН, на Одещині на хабарі погорів начальник райвідділу ДМС.