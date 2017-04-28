Полиция разоблачила на взятке 94 должностных лиц за неделю
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Полиция на прошлой неделе разоблачила в коррупции 94 должностных лиц. Об этом говорится на странице в Facebook Национальной полиции Украины, передает УНН.
Сообщается, что разоблачено 25 фактов вымогательства и получения взятки, задокументировано лиц - 33. Взяточники требовали более 2,3 миллиона гривен.
Также задокументировано получения более двух миллионов гривен.
Было составлено 79 протоколов о совершении административного коррупционного правонарушения на 61 чиновника.
Как сообщал УНН, в Одесской области на взятке погорел начальник райотдела ДМС .