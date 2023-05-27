Поліція відпустила чоловіка, який в'їхав у ворота резиденції британського прем'єра
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня УНН. Чоловіка, який в'їхав на машині у головні ворота Даунінг-стріт у Лондоні, відпустили. Про це пише УНН з посиланням на Evening Standard.
Деталі
Повідомляється, що чоловіка, заарештованого після того, як той на автомобілі врізався у ворота Даунінг-стріт, відпустили на час розслідування.
Однак, поліція зазначила, що йому було виснуте додаткове обвинувачення, не пов'язане зі справою.
Так, 43-річний чоловік тепер звинувачується також у створенні непристойних зображень дітей.
Контекст
25 травня машина врізалася у ворота резиденції британського прем'єра у Лондоні. Озброєні офіцери затримали на місці події чоловіка за підозрою у скоєнні злочину та небезпечному керуванні автотранспортом.
"Близько 4:20 автомобіль зіткнувся з воротами Даунінг-стріт на Уайтхоллі", - йшлося в повідомленні поліції Лондона.
Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.