Полиция отпустила мужчину, который въехал в ворота резиденции британского премьера

Детали

Сообщается, что мужчину, арестованного после того, как тот на автомобиле врезался в ворота Даунинг-стрит, отпустили на время расследования.

Однако, полиция отметила, что ему было предъявлено дополнительное обвинение, не связанное с делом.

Так, 43-летний мужчина теперь обвиняется также в создании непристойных изображений детей.

Контекст

25 мая машина врезалась в ворота резиденции британского премьера в Лондоне. Вооруженные офицеры задержали на месте происшествия мужчину по подозрению в совершении преступления и опасном управлении автотранспортом.

"Около 4:20 автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле", - говорилось в сообщении полиции Лондона.

В результате инцидента никто не пострадал.