Полиция отпустила мужчину, который въехал в ворота резиденции британского премьера
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая УНН. Мужчину, который въехал на машине в главные ворота Даунинг-стрит в Лондоне, отпустили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Evening Standard.
Детали
Сообщается, что мужчину, арестованного после того, как тот на автомобиле врезался в ворота Даунинг-стрит, отпустили на время расследования.
Однако, полиция отметила, что ему было предъявлено дополнительное обвинение, не связанное с делом.
Так, 43-летний мужчина теперь обвиняется также в создании непристойных изображений детей.
Контекст
25 мая машина врезалась в ворота резиденции британского премьера в Лондоне. Вооруженные офицеры задержали на месте происшествия мужчину по подозрению в совершении преступления и опасном управлении автотранспортом.
"Около 4:20 автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле", - говорилось в сообщении полиции Лондона.
В результате инцидента никто не пострадал.