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Полиция отпустила мужчину, который въехал в ворота резиденции британского премьера

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КИЕВ. 28 мая УНН. Мужчину, который въехал на машине в главные ворота Даунинг-стрит в Лондоне, отпустили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Evening Standard.

Детали

Сообщается, что мужчину, арестованного после того, как тот на автомобиле врезался в ворота Даунинг-стрит, отпустили на время расследования.

Однако, полиция отметила, что ему было предъявлено дополнительное обвинение, не связанное с делом.

Так, 43-летний мужчина теперь обвиняется также в создании непристойных изображений детей.

Контекст

25 мая машина врезалась в ворота резиденции британского премьера в Лондоне. Вооруженные офицеры задержали на месте происшествия мужчину по подозрению в совершении преступления и опасном управлении автотранспортом. 

"Около 4:20 автомобиль столкнулся с воротами Даунинг-стрит на Уайтхолле", - говорилось в сообщении полиции Лондона.

В результате инцидента никто не пострадал.

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