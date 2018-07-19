Поліція відмовилася відкривати справу щодо замаху на екс-голову ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 19 липня. УНН. Поліція Київщини відмовилася відкривати кримінальне провадження за фактом замаху на колишнього голову ДСНС України Сергія Бочковського. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Київській області.
“Провадження не відкрили — не знайшли достатньо підстав”, — сказали у поліції.
Нагадаємо, С.Бочковський повідомив, що ввечері 16 липня у Броварському районі Київської області невідомі здійснили спробу замаху на нього із застосуванням вогнепальної зброї.
У поліції Київської області повідомили, що їхні співробітники виїжджали на місце події, але не виявили фактів чи речей, які вказують на скоєння озброєного замаху.
Як повідомляв УНН, 26 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконним звільнення Сергія Бочковського з посади голови Державної служби з надзвичайних ситуацій України.
Згодом міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що не бачить підстав для поновлення Бочковського на посаді.
7 травня Бочковський подав заяву до Мін’юсту про примусове поновлення на посаді голови ДСНС.
Нагадаємо, 25 березня 2015 року під час засідання уряду були затримані голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський та його перший заступник Василь Стоєцький за 208 статтею КК України (затримання на місці скоєння злочину).