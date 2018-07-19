Полиция отказалась открывать производство о покушении на экс-главу ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июля. УНН. Полиция Киевской области отказалась открывать уголовное производство по факту покушения на бывшего главу ГСЧС Украины Сергея Бочковского. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.
"Производство не открыли - не нашли достаточно оснований", - сказали в полиции.
Напомним, С.Бочковский сообщил, что вечером 16 июня в Броварском районе Киевской области неизвестные совершили попытку покушения на него с применением огнестрельного оружия.
В полиции Киевской области сообщили, что их сотрудники выезжали на место происшествия, но не обнаружили фактов или вещей, которые указывают на совершение вооруженного покушения.
Как сообщал УНН, 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.
7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении в должности председателя ГСЧС.
Напомним, 25 марта 2015 года во время заседания правительства были задержаны председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский и его первый заместитель Василий Стоецкий по 208 статье УК Украины (задержание на месте совершения преступления).