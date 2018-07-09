Поліція відкрила вогонь по протестуючим на півдні Іраку - ЗМІ

Десятки демонстрантів зібралися на трасі біля входу на родовище нафти "Західна Курна-2", розташованого в 80 км на північ від Басри. Люди вийшли, щоб висловити протест у зв'язку з високим рівнем безробіття і зажадати роботи у нафтових компаній.

Охороняли нафтове виробництво поліцейські, які відкрили попереджувальний вогонь в повітря для розгону протестуючих, проте деякі з демонстрантів почали штовхати правоохоронців, після чого поліцейські відкрили вогонь по учасниках акції протесту.

Міністр внутрішніх справ Іраку Касем Хусейн аль-Араджі розпорядився почати розслідування обставин того, що сталося.



Нагадаємо, сотні демонстрантів, які протестують проти нестачі питної води на південному заході Ірану приблизно в 650 кілометрах від Тегерана, зіткнулися з поліцією 1 липня увечері, яка застосувала сльозогінний газ у відповідь на те, що активісти кидали в поліцію каміння.



Як повідомляв УНН, на тлі падіння курсу іранського ріала у відношенні до американського долара в Тегерані почалися масові акції протесту. У неділю, 24 червня, свої магазини закрили торговці мобільними телефонами і електронікою. У найбільшому торговому центрі іранської столиці сотні людей вимагали від уряду вживання термінових заходів по зміцненню внутрішнього ринку.